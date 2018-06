Legambiente. Comuni Rifiuti Free, premiati 11 comuni del Lazio

NewTuscia – ROMA – Nella seconda giornata dell’Ecoforum nazionale di Legambiente sono stati premiati i Comuni RIFIUTI FREE, quelli che producono meno di 75 kg di rifiuti indifferenziati all’anno per abitante.

Nel Lazio sono 11 i comuni rifiuti free, nel 2017 erano 8, in testa Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR) con soli 47,5 kg di rifiuti pro-capite all’anno, al secondo posto Colle San Magno (FR) con 52,3 kg e al terzo la città di Itri (LT) che con 66,6 kg è anche prima nella classifica regionale tra i comuni sopra i 5.000 abitanti. Premio speciale per il riciclo della plastica è andato ad Albano Laziale (RM) per una raccolta annua pro-capite di 27 kg, ben oltre la media nazionale di 17,7 kg.

“Cominciano a crescere i comuni rifiuti free del Lazio, c’è ancora tanta strada da fare – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – ma intanto premiamo chi si impegna concretamente raggiungendo obiettivi seri e reali di abbattimento dei rifiuti, perché valorizzare le buone pratiche vuol dire renderle virali. Se si vuole un Lazio Rifiuti Free, con un futuro senza discariche o inceneritori e nel pieno solco dell’economia circolare, bisogna in primo luogo che tutte le amministrazioni comunali superino il 65% di raccolta differenziata, riducendo al minimo l’indifferenziato, come quelle premiate.

Sindaci e amministratori locali non possono dirsi contrari a discariche e inceneritori senza, insieme, fare di tutto raggiungere velocemente i numeri di queste amministrazioni virtuose; noi continueremo a premiare i comuni ricicloni ma chiediamo a tutti uno sforzo in più per diventarlo. Il salto di qualità del Lazio verso l’economia circolare avverrà a queste condizioni, insieme all’attuazione della legge che introduce la tariffa puntuale con bando per i comuni e realizzando il nuovo piano regionale sui rifiuti che non può più attendere, sul quale chiediamo un’ampio processo di partecipazione”