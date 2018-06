Dal 4 luglio sarà attivo il servizio di guardia medica turistica a Montalto e Pescia Romana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Avrà inizio il 4 luglio e terminerà il 31 agosto il servizio stagionale di guardia turistica sul territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana. Il Comune, in accordo con la Asl, ha provveduto come ogni anno a mettere a disposizione a tutti i villeggianti e non residenti i locali dove la guardia medica presterà servizio dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, compresi prefestivi e festivi.

Nelle ore notturne, invece, saranno attivi i servizi di continuità assistenziale, e per le emergenze sanitarie il numero da comporre è sempre il 118.

Gli ambulatori dei medici sono ubicati a Montalto Marina, in via Tevere presso il Centro Servizi. Nella settimana che va dal 16 luglio al 22 luglio, il servizio di guardia medica turistica sarà garantito anche nella giornata di lunedì 16 luglio, sempre dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Il servizio non potrà invece essere garantito nei giorni 18 e 19 luglio, che tuttavia verranno recuperati il 23 e il 24 dello stesso mese. Pertanto, la settimana che va dal 23 luglio al 29 luglio, la guardia medica turistica sarà presente tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per il restante periodo rimarranno invariati giorni e orari. Per le prestazioni erogate a turisti e non residenti verrà applicato il tariffario previsto dalla convenzione con il sistema sanitario nazionale.

«Siamo soddisfatti della continua collaborazione con la Asl – dichiara Fabio Valentini, delegato alla sanità del Comune di Montalto di Castro – nell’ottica di tutelare sul piano sanitario i villeggianti che scelgono Montalto e Pescia come meta turistica».