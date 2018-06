CNA Fita: entro luglio, le richieste dei benefici per i consumi di gasolio nel secondo trimestre 2018

NewTuscia – VITERBO – Dovrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio, la dichiarazione per la fruizione dei benefici fiscali relativi ai consumi di gasolio effettuati per uso autotrazione, nel settore dell’autotrasporto, tra il 1° aprile e il 30 giugno di quest’anno. Lo comunica CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

La misura del beneficio del credito di imposta per il secondo trimestre, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, come ha reso noto l’Agenzia delle Dogane.

CNA garantisce agli autotrasportatori il servizio di assistenza per la predisposizione e la presentazione dell’istanza.

Info: CNA, telefono 0761.2291. www.cnaviterbocivitavecchia.it.