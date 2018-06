“Artisti nel Giardino di Piero”, una giornata d’arte a Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’Associazione Soriano Terzo Millennio onlus e l’Associazione Musicale Francesco Suriano, con il patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, invitano alla sesta edizione della rassegna “Artisti nel Giardino di Piero – Premio Gli Oleandri” che si terrà sabato 30 giugno 2018 alle Scuderie Chigi-Albani di Soriano nel Cimino.

Dalle ore 10 gli artisti partecipanti potranno lavorare dal vero, in estemporanea o portare un’opera già fatta (con tema, tecnica e dimensione libera) da donare all’asta di beneficenza – a favore della Croce Rossa di Soriano nel Cimino – che inizierà alle ore 16 presso la Sala delle Colonne.

Alle ore 17, con la presenza del maestro Alessio Paternesi – Premio Gli Oleandri 2015 – verrà inaugurata una sala a lui dedicata all’interno delle Scuderie, che ospiterà due opere dell’artista di cui una donata al Comune di Soriano nel Cimino. A seguire verranno presentati gli artisti che hanno offerto una loro opera per l’asta a favore della Croce Rossa.

Alle ore 19 verranno poi consegnati i Premi Gli Oleandri 2018 a Magdalena Vcislo, pittrice, e ad Alessandro Lenarda, architetto designer.

La manifestazione “Artisti nel Giardino di Piero” è nata nel 2013 per ricordare Piero Vecchiarelli, imprenditore che ha molto amato Soriano e il suo territorio. L’evento, giunto alla sesta edizione, è dedicato non solo alla pittura e alla creatività, ma anche alla solidarietà, valore a cui oggi più che mai è necessario dare spazio per sollecitarne la diffusione.