Altra aggressione a personale di Polizia penitenziaria a Regina Coeli

NewTuscia – ROMA – Purtroppo ci risiamo ieri mattina un detenuto di origine araba circa 30 anni ha aggredito il personale di polizia penitenziaria questa volta nell’istituto trasteverino di Regina Coeli-

A farne le spese sono stati un commissario capo con 5 giorni di prognosi e 3 giorni per due assistenti capo.



Da quando apprendiamo il tutto è scaturito poiché è stato necessario spostare dei detenuti particolarmente facinorosi -Durante queste fasi i detenuti hanno iniziato ad aggredito il personale – Da quando apprendiamo il tutto è scaturito poiché è stato necessario spostare dei detenuti particolarmente facinorosi -Durante queste fasi i detenuti hanno iniziato ad aggredito il personale –

Reati configurabili in questo caso resistenza oltraggio minacce e lesioni-

Istituto noto per il sovraffollamento allo stato attuale risulta essere di più 346 (965 presenti rispetto ai previsti 619)

Da tempo sosteniamo che il sistema complessivo del pianeta carcere debba completamente essere rivisto, fa acqua da tutte le parti; bisogna agire a monte riformando la giustizia penale,affermando la certezza della pena per coloro che devono stare realmente in carcere e rendere l’istituto penitenziario conforme alle funzioni che la Costituzione gli affida. Ma per fare ciò è necessario migliorare anche le condizioni di lavoro del personale, colmando, da un lato, le carenze organiche e dall’altro valorizzando l’operato e la retribuzione economica della polizia penitenziaria.

La Fns Cisl Lazio esprime solidarietà al personale coinvolto .

Il Segretario Generale Aggiunto CISL FNS

Massimo Costantino