All’Olgiata sfida tra golfisti e auto d’epoca con la prima BMW Golf & Classic Car

NewTuscia – ROMA – giornata dedicata allo stile e alla passione, per avvicinare il mondo dei collezionisti d’auto d’epoca al Golf. E’ questo il senso della prima edizione del BMW Golf & Classic Car che l’Olgiata Golf Club, in collaborazione con BMW Roma, ha organizzato e ospiterà domenica primo luglio. Un vero e proprio raduno di auto d’epoca di ogni marchio, costruite prima del 1979 e selezionate da un Comitato appositamente costituito, che sfileranno con i propri collezionisti-proprietari (golfisti e non) nel piazzale della Stella, adiacente all’ingresso del Circolo. In combinata al concorso di eleganza anche una gara di golf, formula stableford in 3 categorie, aperta a tutti i giocatori che vedranno al loro nome abbinare un modello di auto in competizione.

In base ai punteggi ottenuti, verranno premiate dal Comitato le autovetture secondo la seguente classifica: The best of the show; 1a Auto aperta (carrozzeria cabrio-roadster); 1a Auto chiusa (carrozzeria mono-due-tre volumi chiusa); 1a Italiana (costruttore italiano); 1a Straniera (costruttore non italiano); 1a Sportiva (cuore da corsa); 1a Senza tempo (un classico). Il giudizio del Pubblico vedrà invece premiare il Primo Classificato.

In tale ambito, verrà presentato il libro LA VOLPE ARGENTATA di Prisca Taruffi, una raccolta di testimonianze sul grande pilota di auto e di moto, ingegnere, costruttore, progettista, direttore sportivo e tecnico Piero Taruffi. L’autrice, sportiva Azzurra d’Italia con due titoli iridati (automobilismo e golf) e nata due anni dopo il ritiro ufficiale dalle corse di suo padre Piero, sarà presente per ripercorrere la storia e raccontarne la poliedrica personalità.

PROGRAMMA

Ore 8,30

Inizio gara di Golf

Ore 10,00

Auto d’epoca

Accredito dei partecipanti

Posizionamento delle vetture sul piazzale della stella

Ore 16,30 Foto di Gruppo

Ore 17,30

Inizio esame della giuria

partenza delle autovetture dal Piazzale della Stella verso la buca 18

passaggio e sosta davanti alla giuria

riposizionamento delle vetture sul piazzale

Ore 19,00

Termine votazione del pubblico sul gradimento della vettura. La votazione avviene attraverso una scheda consegnata ad ogni visitatore con conseguente inserimento nell’urna entro le ore 19.00.

Ogni vettura sarà identificata da un numero riportato su un autoadesivo che verrà posizionato sul vetro anteriore all’atto dell’accredito.

Ore 19,30

Termine delle votazioni della Giuria, Presentazione del libro “La Volpe Argentata” di Prisca Taruffi

Ore 20,00 Abbinamento ad estrazione della Vettura con un giocatore

Premiazione

Ore 20,30

Cena di gala.

Maggiori informazioni su:

