NewTuscia – ROMA -“I sindaci della nuova Alleanza, del Pd, di sinistra, espressione di esperienze autonome e civiche ci sono e si incontrano domani, in tanti, in assemblea, per continuare a cambiare e vincere. Si parte dal Lazio, ma poi in tutta Italia”.

Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.