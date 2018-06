Presentata la Tuscia dell’EVO 2018. Tutti i premiati

NewTuscia – VITERBO – La Tuscia dell’EVO 2018. Raccolto 2017 curata da Carlo Zucchetti è stata presentata sabato 23 giugno 2018 allo Slow Food Village di Viterbo. Una serata intensa con un un nutrito banco d’assaggio con oltre 100 produttori e la premiazione di 43 EVO e 30 fra frantoi e aziende.

Il mondo dell’Extra Vergine della Tuscia fotografato dalla guida evidenzia un grande fermento che porta i produttori a una ricerca costante della qualità e a un ripensamento moderno in termini di comunicazione a sottolineare un approccio più consapevole del valore del territorio e dell’olivicoltura della zona. La Guida vuole offrire una panoramica dettagliata che possa cogliere storia, vegetazione, cultivar, produttori, raccolto, scelta della tecniche, tradizioni, molitura di questo territorio di cui ha ridisegnato la mappa. La Tuscia presa in considerazione infatti supera i confini amministrativi, seguendo invece linee di continuità geologica e storica trovate nelle comuni radici etrusche, ne risulta una regione, come configurato anche per la Tuscia del Vino, che comprende i territori della Tuscia viterbese sfora nei Comuni e nei dintorni di Orvieto, Narni e Amelia ingloba la Maremma con Pitigliano, Scansano e Manciano, e prosegue a sud seguendo la Costa Etrusco Romana fino a Veio. La presentazione del territorio è pensata attraverso la divisione in areali introdotti da una dettagliata descrizione geologica redatta da Sara Ronca (del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma) che consente di orientare il lettore evidenziando la variabilità della regione. Un grande lavoro di censimento, raccolta dati e valutazione da cui sono emerse 130 realtà – tra frantoi, aziende agricole e reti d’impresa – legate alla produzione di EVO presentate da una breve descrizione e corredate da informazioni utili: indirizzi, cultivar, tipo di agricoltura, metodo di estrazione e molto altro. Agli EVO migliori, giudicati da un panel di esperti degustatori, sono assegnati da 1 a 3 Est! simbolo di eccellenza della produzione olivicola della Tuscia.

La massima valutazione è andata a 43 EVO imperdibili. 20 sono i Cappelli assegnati ai Frantoi e 10 quelli assegnati alle Aziende che si sono distinti per coerenza e chiarezza del progetto. Come ulteriore strumento di approfondimento sono stati inseriti dei focus sulle diverse cultivar e una descrizione puntuale della vegetazione e del paesaggio redatte da Carlo Mascioli e Gabriele Mocio dottori forestali.

La Tuscia dell’EVO 2018. Raccolto 2017

a cura di Carlo Zucchetti

Carlo Zucchetti editore

2018

€ 10,00

I 43 3Est EVO

Lago di Bolsena

Frantoio Battaglini EVO Bolsena

Il Molino Tuscia D.O.P. Denocciolato Monocultivar Caninese Bio Montefiascone

Tra Paglia e Tevere

Attioli Serena Podere Firenzuola Orvieto

Doganieri Miyazaki Podere San Giulio Castiglione in Teverina

Domenica Fiore Novello Bio Orvieto

Domenica Fiore Olio Veritas Bio Orvieto

Domenica Fiore Umbria D.O.P. Colli Orvietani Olio Reserva Bio Orvieto

Frantoio di Piensi EVO Bagnoregio

Frantoio Ranchino Canale Orvieto

Frantoio Ranchino Femmine Orvieto

Frantoio Ranchino Umbria D.O.P. Colli Orvietani Poggio Amante Orvieto

Tenuta di Carma 100% Carma Bagnoregio

Tenuta di Carma Essenza di Carma Bio Bagnoregio

Tenuta di Carma Formica Alta Bagnoregio

Tor di Monte EVO Orvieto

Dalla Valle del Tevere alla Conca di Terni

Monocultivar Rajo Oliveto Amelia

Umbria D.O.P Colli Amerini Nobile di Amelia Oliveto Amelia

Monti Cimini

Mammiamia Gran Cru Viterbo

Rasena Olearia Lini Eleiva Viterbo

Lago di Vico

Luca di Piero EVO Civita Castellana

Via Clodia

Alessandro Musco & Frantoio Paolocci Selezione N° 5 Bio Vetralla

Colli Etruschi Classico Blera

Colli Etruschi Io Bio Blera

Degiovanni Supremo Degà Vetralla

Frantoio Paolocci EVO Vetralla

Olio Traldi Athos Vetralla

Olio Traldi Elektia Vetralla

Olio Traldi Monocultivar Caninese Eximius Vetralla

Tamia Gold Bio Vetralla

Tamia Monocultivar Caninese Bio Vetralla

Tamia Monocultivar Maurino Vetralla

Maremma Viterbese

Cerrosughero Canino D.O.P. Canino

Cerrosughero Monocultivar Maurino Canino

I&P Monocultivar Caninese Grand Cru Capo Terzo Canino

I&P Monocultivar Caninese Grand Cru Spinicci Canino

Castro

Frantoio Gentili Canino D.O.P. Farnese

Olio Mezzabarba EVO Farnese

Tuscia Toscana

La Maremma Toscana da Scansano a Pitigliano

Cantina Pitigliano EVO Pitigliano

Frantoio Vignoli VignOlio Saturnia

La Maliosa Caletra Manciano

Maurizio Menichetti IGP Toscana Montemerano

Terenzi IGP Toscana Madrechiesa Scansano

Terenzi IGP Toscana Purosangue Scansano

I Frantoi con il Cappello Verde Scuro

Cerrosughero – Canino

Colli Etruschi – Blera

Cooperativa Agricola Cesare Battisti – Vetralla (nuovo)

Cooperativa Oleificio Le Mosse – Montefiascone

Cooperativa Olivicola di Canino – Canino

Cooperativa Olivicoltori di Vetralla – Vetralla

Domenica Fiore – Orvieto

Frantoio Arturo Archibusacci – Canino

Frantoio Battaglini – Bolsena

Frantoio Cioccolini – Vignanello

Frantoio Paolocci – Vetralla (nuovo)

Frantoio Ranchino – Orvieto

Frantoio Suatoni – Amelia (nuovo)

Frantoio Tuscus – Vetralla

I&P Ione Zobbi – Canino

Il Molino – Montefiascone

Oleificio Sociale Cooperativo di Canino – Canino

Olio Mezzabarba – Farnese (nuovo)

Rocchi – Bagnoregio

Tenuta di Carma – Bagnoregio

Le Aziende con il Cappello Verde Chiaro

Degiovanni – Vetralla

Doganieri Miyazaki – Castiglione in Teverina (nuovo)

Gisella ed Elena Ascenzi – Viterbo

La Maliosa – Saturnia (nuovo)

La RiservaBio – Tuscania

MammaMia – Viterbo

Olio Traldi – Vetralla

Poderi di Canino Ratano Quatrini – Canino

Sensi – Tuscania

Tamia – Vetralla