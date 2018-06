Lazio: da Regione lettera a sindaci per prevenzione incendi

NewTuscia – ROMA – L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha inviato questa mattina, con riferimento alla Campagna Antincendio Boschivo 2018, una lettera in cui si sollecitano i sindaci del territorio a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione degli incendi boschivi. Nella lettera, indirizzata anche alla Città Metropolitana di Roma, alle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alle Comunità Montane del Lazio, alle Aree Naturali Protette e per conoscenza alle Prefetture delle cinque province laziali, si invitano le Amministrazioni interessate ad un’attenta verifica della vegetazione spontanea e conseguentemente ad una immediata programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione del verde e delle pertinenze stradali.

“Dopo la prima lettera inviata lo scorso aprile – spiega Carmelo Tulumello, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – si è ritenuto necessario inviarne una seconda a causa dell’attuale andamento climatico che da un lato sta inibendo il verificarsi e il propagandarsi di incendi e dall’altro sta favorendo una rapida e significativa crescita della vegetazione spontanea”.

“Tale fenomeno – continua Tulumello – in presenza di una prevedibile evoluzione climatica verso temperature più elevate e minore piovosità, trasformerà la vegetazione spontanea in combustibile vegetale e, quindi, in un pericoloso fattore di innesco e propagazione di incendi. Abbiamo pertanto invitato – conclude – le Amministrazioni a porre in essere tutte le attività di propria competenza a realizzare le essenziali misure di salvaguardia dagli incendi boschivi”.