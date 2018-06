Gianmarco Falasca è un nuovo centrocampista del Monterosi Fc

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare l’accordo per le prestazioni del calciatore Gianmarco Falasca. Il centrocampista classe 1993, cresciuto nelle giovanili di Roma, Inter e Lazio, ha disputato gli ultimi sei campionati di serie D con le maglie di Terracina, Olbia, Lupa Castelli e, nelle due stagioni recenti, agli ordini di mister Mariotti nelle fila di Nuorese ed Albalonga.

Anche per Falasca un gradito ritrovo con mister Marco Mariotti: “Mi fa molto piacere ritrovare il mister, è stato molto convincente come la stessa società. Un club giovane che si sta facendo largo anno dopo anno rischiando addirittura la serie C due anni fa. Alcuni miei ex compagni me ne hanno parlato molto bene, sono contento di essere arrivato qui per provare ad ottenere qualcosa d’importante. Sono felice di ritrovare Valerio Frasca, portiere fortissimo, come lo stesso Alonzi.

Conosco bene anche Michele Pisanu che ho incrociato spesso in Sardegna. Sarà importante – conclude Falasca – fare subito gruppo ed iniziare col passo giusto. In questa categoria la compattezza di squadra a volte è più importante dei valori tecnici”.