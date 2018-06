Festival Caffeina, annullamento spettacolo Eta Beta del 28 giugno

NewTuscia – VITERBO – E’ con profondo dispiacere che Eta Beta annuncia l’impossibilità di portare in scena “Tanto rumore per nulla”, nel libero adattamento di Alberto Furlan, in programma giovedì 28 nell’ambito del Festival Caffeina.

“Siamo costretti ad annullare lo spettacolo, per sopraggiunti motivi eccezionali, indipendenti dalla volontà dell’associazione e dell’organizzazione del Festival – precisano da Eta beta – che approfittiamo per ringraziare, certi che ci saranno altre occasioni in futuro”.

Rimane al momento fissato quello che era il secondo appuntamento, ed ora diventa una straordinaria prima, il prossimo 5 luglio presso il Teatro Il Rivellino a Tuscania, biglietto 10 euro che andrà a supportare le attività di Eta Beta per i suoi ragazzi speciali.

Ricordiamo che lo spettacolo “Molto rumore per nulla”, ispirato all’omonima opera di William Shakespeare, per la regia di Alberto Furlan, è realizzato con la collaborazione delle educatrici Giovanna Trippanera e Silvia Mecarini, del progetto Asl Non solo rumore e della cooperativa Gli anni in tasca, e saranno protagonisti sette allievi speciali.