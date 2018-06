Biblioteca Comunale di Acquapendente, nel fine settimana presentazione di due libri

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Si comincia venerdì 29 giugno alle ore 18.00 con il libro di Antonio Quattranni. Il titolo è “Viaggio nella civiltà contadina – I buoi e il carro”, edito da Annulli.

Quattranni non è nuovo a queste ricerche e da molti anni è una garanzia di serietà e di qualità sulle pubblicazioni che produce.

La presentazione sarà introdotta da Tolmino Piazzai, che lascerà poi la parola a Danilo Monarca dell’Università della Tuscia, il quale entrerà più nel merito dell’argomento.

Interverranno poi anche i rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori (Coldiretti e CIA). Ovviamente interverrà anche l’autore, che ricorderà anche Alberto Fausto, una persona che ha dato un contributo di testimonianza importante a questa ricerca.

Si proseguirà poi sabato 30 giugno alle ore 18.30, sempre in biblioteca, con la presentazione del libro di Giorgio Ronca, dal titolo “Fughe e Rifugi”, in cui l’autore ci racconta le sue storie.

Giorgio Ronca, più noto come sapiente fabbro, artigiano e artista, si cimenta per la prima volta con la parola scritta, suscitando una grande curiosità per le sue riconosciute doti creative. Sarà una bella sorpresa? C’è già chi è disposto a scommetterci.

Il fatto che la presentazione di questo libro sia il primo evento del festival di arte contemporanea Urban Vision, che invaderà le strade di Acquapendente il 6 e 7 luglio, non è privo di significato.

Insomma, due appuntamenti culturali importanti, da non mancare.