Viva Capranica, il programma Giro di Vino 2018

NewTuscia – CAPRANICA – Il programma di Viva Capranica NewTuscia – CAPRANICA – Il programma di Viva Capranica

Sabato 30 giugno 2018

ore 16.00 – Tempio Romanico di San Francesco Mostra d’arte contemporanea “ Parole in tempo…” a cura dell’Associazione “in Tempo”.

ore 16.00 – Via degli Anguillara, 38-40

Mostra espositiva di ARTE & RICICLO CREATIVO – Arti decorative, realizzazioni in feltro, arti tessili e prodotti creativi in legno e cartone con materiali riciclati a cura dell’Associazione Bottegatte.

ore 19.00 – Piazza San Francesco

Apertura della manifestazione e degli stand informativi delle associazioni di sommelier presenti sul territorio provinciale: AIS, FISAR, FIS. Vendita ticket

ore 19.30 – Centro Storico, Cantine per degustazione

Apertura cantine di degustazione delle aziende vinicole presenti: Sassotondo, La Biagiola Winery, @AziendaagricolaPalazzone, Cantine Neri, Castello Di Corbara, Tenuta la Pazzaglia, Sergio Mottura, Azienda Agricola Papalino, Doganieri Miyazaki, Azienda Agricola Agriturismo Sensi, Antica Cantina Leonardi, Cantina Stefanoni, Cantina-Agriturismo La Casaccina – Podere Elvella, Azienda Agricola Bio Lotti, Villa Caviciana, Villa Puri, Fattoria Lucciano, Azienda Agricola Carla Onofri Vallerano, Vini LE LASE, Azienda Agricola Agriturismo Poggio al Sasso, Cantine Capitani, Azienda Agr. Agriturismo Poggio della Stella.

ore 20.00 – Centro Storico, Ristocantine

Apertura delle ristocantine con cene caratteristiche, ingredienti a km 0: “Na Stuzzicata”, Via degli Anguillara, 24 – Cantina-Museo “Il tempio di-Vino”, Vicolo del Melone – Cantina da U’Biondo in Vicolo dell’Inferno – A’ Grotta I Rugantino, Via degli Anguillara, 13 – Comitato Capranica Commerce, Vicolo dell’Inferno – Pro Loco Capranica, Vicolo dello Sciapparino – La Cantinaccia, Vicolo dello Sciapparino – Arci – Trattoria Ciucci – Trattoria Giggi – Trattoria Il Ponte. Truck food, prodotti tipici, musica, artigianato.

ore 21.30 – 01.00 Centro Storico, #SognidiLuce

Percorso: Piazza Crocì, Piazza Nardini, Vicolo della Rosa, Via Viccinella, Piazza Palazzaccio. Intrattenimento con artisti di strada, istallazioni artistiche, immagini, musica, danza.

ore 22.00/22.45/23.30 – Piazza Palazzaccio – #SognidiLuce – Spettacolo di Danza-Video Mapping

ore 22.15/23.00/23.45 – Piazza Palazzaccio – #SognidiLuce – One, Two,Trio…in viaggio nella Musica​