Il trucco permanente per avere un contorno labbra perfetto

NewTuscia – Ridefinire il contorno labbra con il trucco permanente è uno degli interventi ad oggi più per correggere difetti o irregolarità e volumizzare labbra sottili. Il trucco permanente labbra viene eseguito con la tecnica delle micropigmentazione che prende anche il nome di trucco permanente o semipermanente.

Si tratta di un trucco naturale e per legge i pigmenti utilizzati devono essere bioassorbibili, ovvero che vengono assorbiti nel tempo dall’organismo. Il trucco permanente labbra viene eseguito tramite un apparecchio apposito che introduce, attraverso dei microfori praticati sotto la superficie cutanea, i pigmenti naturali.

In media l’apparecchio pratica circa cen to micro iniezioni al minuto e per eseguire un contorno labbra perfetto non occorre molto tempo.

Perché fare un trucco permanente labbra a Roma

Indicato per dare turgore alle labbra e rinvigorirle, il trucco permanente labbra è ideale anche per renderle più carnose quando sono sottili e quindi anche più sensuali. Grazie al trucco permanente per diverso tempo ci si può dimenticare di tracciare i contorni con la matita e non ci sono più sbavature quando fa caldo o tratti definiti male per la fretta.

Questa tecnica è indicata per chi è allergica ai cosmetici o non ha molto tempo da dedicare al trucco e permette di avere sempre labbra perfette, piene e truccate senza bisogno di ritocchi.

Uno dei migliori centri di trucco permanente a Roma è quello di Eleonora de Giacometti, chiamato anche BelfattoLab, si tratta di un franchising completamente dedicato al trucco permanente.

Come si effettua

Eseguire il trucco permanente labbra per avere un contorno perfetto è semplice, ma prima di procedere con l’intervento occorre concordare la forma e il disegno desiderato con l’operatore. Questo passaggio è fondamentale ed è opportuno dedicare tutto il tempo necessario alla scelta del disegno giusto, che valorizzi il volto e l’espressione. Inoltre, poiché la dermopigmentazione può durare fino a tre anni, è indispensabile che il risultato sia perfetto. Per realizzare un contorno labbra perfetto l’ideale è sfumare leggermente il pigmento verso la parte interna della bocca: in questo modo si ottiene un risultato perfetto.

Costi

Il trattamento in genere dura circa 2-3 ore, mentre il secondo, necessario per il ritocco, dura molto meno. La comparsa di qualche crosticina dopo il trattamento è del tutto normale, ma non c’è da preoccuparsi perché vanno via dopo qualche giorno. I costi di un trucco permanente labbra variano a seconda del tipo di lavoro da eseguire, ma di solito si aggira attorno alle 300/400 euro, però il costo può variare in base al professionista a cui ci s8i rivolge e alla sua esperienza.