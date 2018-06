Sindaco Arena: “La giunta entro la fine di questa settimana”

NewTuscia – “Piena sintonia, piena collaborazione e totale comunione di intenti nel volere comunicare alla città di Viterbo la composizione della giunta comunale già entro la fine di questa settimana“. Lo dichiara Giovanni Maria Arena, neo eletto sindaco di Viterbo, dopo il primo incontro tenutosi in mattinata con i rappresentanti dei partiti che lo hanno sostenuto in campagna elettorale: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Fondazione. “Un incontro molto proficuo – aggiunge – in cui la piena autonomia di scelta degli assessori da parte del sindaco è stata più volte sottolineata dalle forze politiche di maggioranza, in un clima di totale serenità e compattezza”.

“Abbiamo deciso di incontrarci già questa mattina per poter cominciare quanto prima il nostro percorso amministrativo. Viterbo ha bisogno di risposte, serve un esecutivo forte, competente e animato dalla comune volontà di metterci subito a disposizione della città – conclude – per affrontare le prime emergenze. Entro pochi giorni vareremo la giunta e ci metteremo al lavoro”.