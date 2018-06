NewTuscia – Soffrire di alopecia sicuramente non è una cosa piacevole e quando si concentra in punti determinanti per l’aspetto del viso diventa una tragedia. Per fortuna oggi l’alopecia sopracciglia è risolvibile grazie al trucco permanente che riesce ad infoltire l’arcata sopraccigliare in modo naturale.

Il centro di Dermopigmentazioneroma.com conferma che a Roma il trucco permanente per alopecia sopracciglia ha permesso di ottenere grandi risultati, vediamo come!

Alopecia di cosa si tratta

L’alopecia aerata è una malattia causata da vari fattori scatenanti ma a giocare un ruolo determinante è senza dubbio lo stress psicologico. Il processo della malattia vede il sistema immunitario che per sbaglio attacca i follicoli e causa così la caduta dei peli in diverse parti del corpo, tra cui le sopracciglia.

La patologia riguarda principalmente gli uomini e quando si manifesta in presenza di una predisposizione genetica dei bulbi piliferi viene chiamata alopecia androgenica, in quanto giocano un ruolo fondamentale gli ormoni. Nonostante si tratti di una patologia tipicamente maschile, l’alopecia interessa purtroppo anche le donne e sono moltissime coloro che vengono colpite ogni anno da alopecia sopraccigliare. La soluzione del trucco permanente permette di risolvere il problema senza per forza ricorrere a tecniche invasive e senza pericoli per la salute.

A Roma il trucco permanente per alopecia sopracciglia permette di ottenere in breve tempo sopracciglia perfette, senza alcuna controindicazione per il trattamento. I pigmenti utilizzati sono naturali e vengono introdotti in modo semplice e veloce. Il risultato del trattamento è duraturo nel tempo e una volta eseguito rimane perfetto per circa due anni, senza bisogno di fare altro, tranne che un piccolo ritocco.

Tecnica del microblading

Il microblading è una tecnica innovativa che consente di realizzare sopracciglia perfetta anche se si è state colpite da alopecia. Per realizzarlo si usa una speciale penna, che è formata nella parte finale da tante piccole lame e che viene utilizzata per introdurre il colore nell’epidermide.Il microblading è un vero e proprio trattamento estetico di bellezza e sfrutta la tecnica del trucco permanente per ricostruire le sopracciglia e ottenere un effetto super naturale.

La tecnica permette di esaltare la forma naturale delle sopracciglia ed è possibile scegliere più pigmenti per creare una forma si adatta in modo naturale al viso. Prima di procedere con l’applicazione del pigmento è necessario decidere la forma da dare alle sopracciglia: il tatuatore dovrà esaminare i lineamenti e consigliare la forma più indicata, da concordare ovviamente con la cliente.

Nel corso della delineazione delle sopracciglia si può anche eliminare e correggere qualche difetto, così da rendere il viso ancora più armonioso e lo sguardo più intenso. Dopo aver scelto la forma, il tatuatore procede ad iniziare il trattamento e con lo strumento crea delle micro incisioni in cui inserisce il pigmento, riempiendo così ogni punto e disegnando con estrema precisione ogni singolo pelo. La seduta in media dura circa due ore, ma è necessario tornare dal professionista dopo tre settimane per ripassare qualche tratto che magari non è venuto perfetto. Le sopracciglia sembreranno naturali!