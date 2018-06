Paura a Canino: rapinato l’ufficio postale

NewTuscia – CANINO – Paura a Canino: intorno alle ore 8.00 di questa mattina, l’Ufficio Postale di Via Giuseppe Garibaldi ha subito una rapina a mano armata ad opera di due persone con il volto coperto da un passamontagna.

I due sono fuggiti dopo essersi fatti consegnare dei soldi per un totale di qualche decina di migliaia di euro.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. I rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce. I carabinieri intanto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.