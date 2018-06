Dado venerdì 6 luglio a Le Terrazze Teatro Festival di Roma

NewTuscia – ROMA – DADO, reduce dal successo dello spettacolo “L’Impertinente”, porta ancora una volta la sua irresistibile simpatia sul palco e torna a far ridere il suo pubblico nella calda estate capitolina: l’appuntamento è venerdì 6 luglio alle Terrazze dell’EUR, ore 21:30, in occasione della terza edizione del Teatro Festival di Roma.

1.300 posti a sedere all’aperto obbligano il comico ad utilizzare il repertorio più efficace possibile per uno spazio così prestigioso ed importante.

Fortunatamente, dopo il tutto esaurito dello spettacolo “L’impertinente”, non farà altro che assemblare i pezzi più forti che ha: le canzoni da falò sulla spiaggia che preparano al bagno tutti nudi, quali spot pubblicitari farebbero i cantanti per 5 milioni di euro e come cambierebbero le loro canzoni.

Il terrorista che non riesce a fare l’attentato a Roma per colpa degli scioperi, del traffico, la metro rotta e dei furti alla stazione termini: questi solo alcuni dei temi più apprezzati dal pubblico di tutta Italia in questo ultimo anno di repliche, oltre naturalmente ai grandi classici che lo hanno reso famoso il TV.

Di recente al concerto dei NOMADI Dado ha intonato, con la grande ironia di sempre, BELLA CIAO DI DESTRA (video in allegato).

ORARIO SPETTACOLO

Inizio spettacolo ore 21:30 | Inizio aperitivo ore 19:00

PREZZI BIGLIETTI

I Settore: € 23,00

II Settore: € 17,00

III Settore: € 12,00

Vendita online: www.ticketone.it

Palazzo Dei Congressi

Roma Eur

Piazza John Kennedy 1