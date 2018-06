NewTuscia – In molti saloni di parrucchieri si sentono utilizzare termini che, a dirla tutta, possono essere oscuri per molte persone. Una di queste espressioni è sicuramente quella dei “capelli scalati”. In tanti pensano di sapere che cosa siano i capelli scalati, ma forse sarebbe meglio chiarire il vero significato di questa espressione per evitare di incorrere in delusioni e problemi nel momento in cui ci si trovi a richiedere un servizio al proprio coiffeur.

Che cosa sono i capelli scalati real mente?

I capelli scalati indicano quel tipo di taglio nel quale il parrucchiere si occuperà di realizzare ciocche di diverse lunghezze. In particolare, alcune di queste verranno tagliate più corte rispetto ad altre allo scopo di dare movimento all’acconciatura e anche con l’obiettivo di creare un maggiore volume.

Nel taglio scalato non sono presenti, quindi, demarcazioni evidenti e tutte le parti dell’acconciatura si amalgamano insieme in modo perfetto. I capelli scalati donano a moltissime donne e si possono adattare a differenti lunghezze. Ovviamente, più la scalatura sarà pronunciata, più i capelli guadagneranno volume, tranne nel caso in cui si abbiano capelli veramente molto fini. Solo per questi, in particolare, la scalatura è controindicata.

La differenza tra capelli scalati e sfilati

Una delle difficoltà maggiori che si possono incontrare nel momento in cui si vada dal parrucchiere, consiste nel differenziare i capelli scalati da quelli sfilati.

Nel Blog dei capelli https://www.nuovicapelli.it è spiegata molto bene questa differenza.

Molti, infatti, pensano che siano la stessa cosa, ma nella realtà dei fatti non è così. I capelli sfilati consentono, contrariamente rispetto alla scalatura, di sfoltire notevolmente la chioma di chi si sottoponga a questo trattamento. La sfilatura, diversamente rispetto a ciò che accade con i capelli scalati, viene realizzata utilizzando delle apposite forbici seghettate, oppure un rasoio, così da poter alleggerire l’acconciatura.

La sfilatura si utilizza spesso sui ciuffi, sulla frangia e anche sulle punte dei capelli. Tuttavia, è controindicato nei casi in cui i capelli siano già rovinati, in quanto è una tecnica abbastanza aggressiva con le chiome, soprattutto per l’utilizzo di strumenti particolari. I capelli scalati, quindi, vengono realizzati con un vero e proprio taglio, mentre la sfilatura no.

Quest’ultima è molto indicata per tutti coloro che vogliano alleggerire le proprie chiome, come, ad esempio, per chi abbia capelli lunghi, folti e molto spessi, mentre non sarà consigliabile a chi abbia i capelli molto lisci e tendenti al piatto. In ogni caso, spesso i parrucchieri utilizzeranno queste due tecniche contemporaneamente, mixandole tra di loro allo scopo di creare un taglio unico.