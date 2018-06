Giovanni Arena nuovo sindaco di Viterbo per 530 voti

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Giovanni Arena si avvia a diventare il nuovo sindaco di Viterbo con poche centinaia di voti più di Chiara Frontini.

E’ l’esito del ballottaggio di questa domenica tra il candidato unitario del Centrodestra e la rivelazione di queste elezioni 2018, Chiara Frontini, appoggiata dal movimento Viterbo2020 e da un’altra lista civica.

I risultati definitivi (66 sezioni su 66) chiarisconi l’esito incerto fino all’ultimo della sfida per il rinnovo della carica di sindaco: Giovanni Arena ha totalizzat 12.377 voti peri al 51,07% dei consensi, contro gli 11.847, pari al 48,91% dei voti.

A votare sono andati 24.719 elettori, pari al 46,39% degli aventi diritto.

Il dato che emerge da questi risultati è lampante: Chiara Frontini ha sfiorato l’impresa con un recupero netto rispetto al primo turno, che la vedeva lontana oltre 23 punti percentuali rispetto a Giovanni Arena, appoggiato da tutto il Centrodestra. Un recupero che non si è materializzato per l’assenza di apparentamenti per il ballottaggio della Frontini con le altre forze in campo, in particolare il Pd e la lista di Francesco Serra.

Il Centrodestra torna a Palazzo dei Priori dopo un quinquennio targato Leonardo Michelini e lo fa con un veterano della macchina amministrativa viterbese, quel Giovanni Arena più volte assessore che inseguiva la prima vittoria importante alle elezioni. Arrivata finalmente con il successo di oggi che lo rende primo cittadino della città dei papi.

Se Arena ha potuto contare sull’appoggio della Lega e la venuta di Matteo Salvini a Viterbo, Chiara Frontini ha tentato il tutto per tutto soprattutto nelle ultime ore della campagna elettorale, contando sull’appoggio di Francesco Bigiotti (proposto come assessore in caso di vittoria).

Va dato atto alla Frontini di avere sfiorato l’impresa da sola con il suo staff: caso quasi unico in Italia.

Al nuovo sindaco di Viterbo Giovanni Arena i complimenti della nostra redazione.