Velocità aerea, consegnata al viterbese Giuseppe Gatto la medaglia al valore atletico del Coni

NewTuscia – VITERBO – Al viterbese comandante Giuseppe Gatto, ex pilota di linea con decine di migliaia di ore di che si è aggiudicato nel 2017 per il terzo anno consecutivo il titolo di Campione italiano di velocità aerea, e si appresta a partecipare, a luglio, al Giro aereo internazionale di Sicilia con il bimotore Cessna 310/N, è stata consegnata la medaglia al valore atletico del Coni. Si tratta di uno dei massimi rconoscimenti per lo sport nazionale.

La cerimonia di consegna, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è svolta presso il Foro Italico, sede romana del Coni

Giuseppe Gatto, originario di Ronciglione, paese nel quale vive, è ormai da anni protagonista di molte competizioni aeree nelle quali si è distintoer la sua grande capacità di pilota. Ha vinto numerose gare nazionali e anche quest’anno si è confermato Campione italiano di velocità aerea.

Il pilota viterbese è pervenuto al successo acquisendo il titolo di campione italiano per il pieno rispetto delle regide norme previste da un dettagliato regolamento imposto ogni anno dall’Aero Club d’Italia per le gare di velocità.

G.G. Com. Ita.