Gulf Althea BMW inizia il lavoro a Laguna Seca

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Gulf Althea BMW Racing team ed il pilota Loris Baz sono negli Stati Uniti per disputare l’ottavo round del campionato Mondiale Superbike; in pista al WeatherTech Raceway Laguna Seca, il pilota francese ha partecipato alle tre sessioni odierne di prove cronometrate.

Sceso in pista stamattina per le prime prove cronometrate, Baz si è posizionato 15mo dopo aver fatto segnare un miglior crono di 1’25.040. Loris stava cominciando a compiere progressi durante la seconda sessione ma una scivolata a 20 minuti dalla fine gli ha fatto perdere tempo prezioso. Nonostante questo, ha potuto tornare in pista per gli ultimi minuti e il suo miglior giro, un 1’24.175, lo ha visto salire in undicesima posizione in classifica. Nel pomeriggio, nella terza sessione di prove, il transalpino ha continuato il lavoro di messa a punto in sella alla sua BMW ma non è stato in grado di migliorare sul suo tempo precedente.

Loris ha quindi concluso le prove in dodicesima posizione; in base ai risultati di oggi, Baz parteciperà alla Superpole 1 di domani.

“Non è stato facile oggi. Prima ho dovuto riabituarmi alla pista, ma fortunatamente non ci è voluto tanto. Il nostro problema rimane la mancanza di grip al posteriore, come abbiamo visto in altre piste. Abbiamo lavorato sull’anteriore della moto e poi, nella terza sessione, abbiamo trovato qualcosa che può aiutarci per quanto riguarda la durata della gomma. Non ho potuto raggiungere la SP2 ma abbiamo qualche idea per domani; cerchiamo di rimanere positivi e spero di poter fare meglio domani.”