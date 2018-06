NewTuscia – BASSANO ROMANO – Al via Estate in Sport. Nell’ambito dell’Educampus organizzato dall’associazione Aurea, in corso di svolgimento presso il Monastero di San Vincenzo, sono state presentate alcune iniziative sportive che vanno ad arricchire il programma delle attività già previste e collaudate dal sodalizio diretto da Enza Ferri. NewTuscia – BASSANO ROMANO – Al via Estate in Sport. Nell’ambito dell’Educampus organizzato dall’associazione Aurea, in corso di svolgimento presso il Monastero di San Vincenzo, sono state presentate alcune iniziative sportive che vanno ad arricchire il programma delle attività già previste e collaudate dal sodalizio diretto da Enza Ferri.

Giunto al suo sesto anno di vita, con iscrizioni in forte aumento – con ragazzi provenienti anche dai paesi limitrofi – l’Educampus ha visto esordire ieri il volley con due tecnici federali in forza all’Asd Polisportiva Volley Oriolo che hanno in qualche modo insegnato ai tantissimi ragazzi presenti al campo estivo i rudimenti di pallavolo, con un occhio di riguardo soprattutto all’aspetto sociale e ricreativo. L’iniziativa, proposta dal consigliere comunale Alfredo Boldorini, con il prezioso apporto tecnico-logistico della sezione Volley Oriolo del presidente Marcello Susini, con il patrocinio del Monastero di San Vincenzo, sotto la supervisione e approvazione della direttrice del campus Enza Ferri, ha riscosso un ottimo successo.

“Ringrazio a nome dell’Educampus – ha detto Enza Ferri – la Polisportiva Volley Oriolo, il presidente Marcello Susini ed il tecnico federale Federica Lucatelli per averci regalato questa mattinata di sport e aggregazione. I ragazzi hanno apprezzato molto l’iniziativa. Ringrazio anche Alfredo Boldorini per averci proposto questo appuntamento. Con lui cercheremo di organizzarne degli altri sempre per migliorare il tempo e la qualità delle giornate”.

“Siamo stati molto lieti – ha puntualizzato Marcello Susini – di aver trascorso questa mattinata con i ragazzi dell’Educampus a Bassano Romano. Ringraziamo la direttrice

Enza Ferri per lo spazio che ci ha concesso non solo per le attività sportive – nello

specifico l’insegnamento della pallavolo – ma anche promozionali della nostra associazione che è sempre in cerca di nuove leve. Ringrazio anche l’amico Alfredo di questa bella partnership che sta dando ottimi frutti”.