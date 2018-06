Adozione del cuore a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Questo magnifico cane di taglia grande è già scappato di casa più di una volta perché in mancanza di spazio la padrona è costretta a tenerlo legato alla catena notte e giorno. Già una volta è stato investito da una macchina.

Ora è guarito, ma non può stare continuamente legato. Si chiede di adottarlo, ma andrebbe bene anche l’aiuto di un volontario per la costruzione di un recinto per questo cane, dato che la proprietaria non può permetterselo, come neanche i paletti da due metri e la rete con il cemento. La zona è Ponte dei Cetti.

Per informazioni sul cane chiamare Silvia al numero 331 3445201