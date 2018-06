Mauro Rotelli designato alla Commissione Trasporti

NewTuscia – VITERBO – Nuovo obiettivo raggiunt o per Mauro Rotelli.

Il deputato di Fratelli d’Italia, da giovedì 21 giugno è uno dei nuovi membri della nona commissione della Camera: Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

La commissione è un organo collegiale del Parlamento previsto e regolamentato dall’articolo 72 della Costituzione. Sono 14 fisse al Senato ed altrettante alla Camera.

I rappresentanti che ne fanno parte vengono designati da ogni gruppo parlamentare, in proporzione al proprio peso, dopo la formazione della maggioranza di governo.

“Questo nuovo incarico è fondamentale per la crescita della Tuscia, troppo a lungo gravato da ritardi infrastrutturali che ne hanno sempre ostacolato il meritato decollo in termini di attrattività turistica ed economica.

Essere stato scelto per far parte della nona commissione è un riconoscimento che mi onora e mi gratifica allo stesso tempo.

Inizia da oggi un percorso per attuare tutti i progetti relativi ad infrastrutture e sviluppo della comunicazione lanciati in campagna elettorale, ribadendo l’impegno concreto di Fratelli d’Italia per il territorio.”

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.

Fratelli d’Italia