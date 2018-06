Lazio alla 35° edizione delle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni, due gli atleti dell’Asp Civitavecchia che parteciperanno

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sono due gli atleti dell’Asp Civitavecchia che prenderanno parte con la selezione del Lazio alla 35° edizione delle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni, in programma dal 25 al 30 giugno in Abruzzo. Si tratta di Francesco Capparella, nel ruolo di opposto, e Lorenzo Sacco, nel ruolo di centrale. A pochi giorni dal torneo nazionale giovanile più importante per i ragazzi Under 16, dove si incontreranno tutti i migliori atleti che rappresenteranno le loro regioni di appartenenza, si sono intensificati gli allenamenti per il CQR Lazio con due collegiali, uno dal 11 giugno al 17 giugno, e l’altro dal 21 al 24 giugno presso la struttura di Vigna di Valle. Al termine del primo concentramento domenica 17 giugno nel pomeriggio si è disputata un’amichevole tra il CQR Lazio dell’anno scorso, composto dai ragazzi del 2001, ed il CQR Lazio attuale, composta da ragazzi del 2002 e 2003. La gara si è conclusa con un secco 4 a 0 (25-18 25-19 25-19 25-19) per i ragazzi 2002-2003 in partenza, il 25 giugno direzione Pescara. La spedizione del Lazio inizierà in POOL A, dato che l’anno scorso i ragazzi del 2001 si sono classificati all’8 posto nazionale. Quest’anno l’obiettivo è bissare o meglio migliorare il risultato.

“Dopo aver sommariamente riportato le risultanze del lavoro svolto, tralasciando i risultati sportivi ottenuti, che sono pur sempre il metro di valutazione del programma proposto durante la stagione – afferma l’allenatore Alessandro Sansolini – mi sento di poter affermare che, pur con notevoli difficoltà, siamo riusciti a garantire ai ragazzi un’offerta formativa ed un percorso di crescita sportivo ragguardevole. Adesso viene il difficile. Dobbiamo essere in grado di programmare un percorso che ripercorra e migliori quanto fatto durante la passata stagione, coinvolgendo un numero sempre maggiore di Dirigenti, Tecnici e appassionati che, attraverso la loro professionalità e capacità, possano permetterci di raggiungere il massimo risultato possibile tenendo presente l’unico obiettivo che dobbiamo prefiggerci, che è quello di far crescere i ragazzi”.

UN RAPIDO RIASSUNTO DELLA STAGIONE:

Under 13: 5° classificata alla fase provinciale per il campionato di categoria

Under 14: 1° classificata alla fase provinciale per il campionato di categoria

Under 16 Rossa: 4° classificata alla fase provinciale per il campionato di categoria; ha partecipato anche al campionato Under 18 fase provinciale

Squadra under 16 Blu: 1° classificata fase provinciale per il campionato di categoria; classificata tra le prime 8 squadre nella fase regionale del campionato di categoria, acquisendo il diritto a partecipare al campionato d’Eccellenza regionale per la stagione agonistica 2018/2019; ha partecipato anche al campionato di II divisione del Comitato Provinciale di Viterbo

STAFF TECNICO: Giordano Maggiori, Andrea Ranalli e Alessandro Sansolini

Numerosi atleti dell’Asp Civitavecchia hanno intrapreso il percorso di formazione con il Centro di Qualificazione Territoriale FIPAV di Viterbo e la collaborazione nel Consorsio Delta Volley con Pol. Tuscania e Volley Life Viterbo: Federico Vassallo, Lorenzo Pitocchi, Giordano Mellini, Tommaso Celestini, Marco Ranalli, Carlo Mari, Marco Montagnani, Mattia Manfredi e Daniele Fiorentini, Lorenzo Sacco, Francesco Capparella, Alessio De Dominicis, Di Liello Emanuele, Filippo Cutellè, Emanuele Pieroni, Alessandro Grossi, Matteo Ranalli e Biscardini Leonardo.