L’assessore regionale D’Amato: “Performance sanitarie migliorate a Viterbo”

NewTuscia – ROMA – “Così come a livello regionale siamo passati da una situazione di inadempienza per i LEA (Livelli essenziali di assistenza) ad una situazione di adempienza grazie alla miglior performance a livello nazionale che ci ha permesso di raggiungere quota 179 nel punteggio dei LEA, anche nella Tuscia sono stati fatti enormi passi in avanti come rappresentato recentemente dal la presentazione dei PREVALE (programma regionale di valutazione degli esiti) con particolare riferimento all’area osteo-muscolare a quella gravidanza e parto, chirurgia generale e quella cardio-circolatoria. Permangono tuttavia delle aree dove occorre migliorare. In particolare la sanità viterbese è notevolmente migliorata nei dati degli screening oncologici dove sono stati raggiunti risultati significativi come dimostrano i dati: si è passati da 19.190 inviti nel 2016 per lo screening mammografico ai 26.166 del 2017 con una adesione di 13.873 donne e il più alto tasso di copertura dei LEA della Regione (61.4%). Per la cervice uterina da 28.343 inviti del 2016 si è passati 34.204 del 2017 con 11.290 adesioni che rappresenta il terzo tasso di copertura regionale. Per il Colon retto si è arrivati a 55.158 inviti nel 2017 con 19.735 adesioni pari ad un tasso copertura le del 37,6%, dodici punti in più del tasso medio regionale.