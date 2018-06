Buyers dall’Est Europa attesi per incontrare le eccellenze umbre del settore agroalimentare

NewTuscia – TERNI – Un grande successo, questo è stato il giudizio unanime espresso dalle 50 aziende del settore agroalimentare presenti, nella splendida cornice della dimora storica La Gabelletta di Amelia, all’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Terni, grazie al supporto di Agenzia ICE, con 20 buyers provenienti da Russia, Ucraina, Kazakhstan e Azerbaijan.

La giornata è stata fitta di incontri di carattere commerciale e di momenti di confronto fra le numerose imprese umbre e marchigiane presenti, elemento anch’esso fondamentale nel complesso processo di internazionalizzazione.

Gli imprenditori hanno espresso soddisfazione per l’elevato profilo degli operatori internazionali presenti, estremamene interessati alle nostre produzioni ed alla ricerca di prodotti di elevata qualità, sempre più apprezzati e richiesti da una nicchia di clientela in continua crescita nei principali mercati esteri.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Terni Mauro Franceschini, presente unitamente al Direttore Michele Medori, al Sindaco di Amelia Laura Pernazza, al rappresentante di Agenzia ICE Dr. Marcello Gentile ed alla responsabile nazionale per l’internazionalizzazione di Confartigianato, Dr.ssa Gabriella Degano, nel sottolineare la soddisfazione dell’Associazione per l’ottima riuscita dell’evento, ha altresì evidenziato come i prossimi mesi saranno forieri di numerose altre analoghe iniziative di pari e superiore livello, a testimonianza dell’ottimo lavoro che in tema di internazionalizzazione la Confartigianato Imprese Terni sta svolgendo a beneficio dei propri associati.