Visita alla mostra “Mirabilia ed altri paesaggi” e alle carceri vescovili

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Continua l’esposizione della cromatica mostra di Lidia Bachis presso la Pinacoteca del Convento francescano, alle porte laziali della via Francigena, un quartiere medievale denso di storie cultu rali. Varcando la soglia della Pinacoteca e assaporando le opere esposte, ci s’immerge nelle espressioni pittoriche del sacro/profano interpretato e vissuto dalla pittrice romana. Il suo lavoro prevalentemente pittorico si sviluppa tra l’espressione iconica e il testo artistico, attraverso il dipinto, il video, l’oggetto. Inserisce i suoi contesti usando la tradizione di una tecnica con uno stile caratteristico dell’appartenenza alla modernità figurativa internazionale. Di tutt’altra natura le testimonianze che si svelano sulle pareti delle carceri vescovili. Qui si testimoniano e svelano i segreti del clero e delle pene inflitte al popolo, graffite in maniera indelebile sui muri e sulle anime dei condannati. All’interno delle piccole celle nascoste, è raccontato un passato poco conosciuto, dove coloro che varcavano questo stretto uscio, difficilmente rivedevano la luce del sole. Penombra, croci, date, segni del tempo che non passa.