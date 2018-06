Roma, Aurigemma (FI): “Europa incontra Terzo Municipio”

NewTuscia – ROMA – “Su invito del candidato presidente al Terzo Municipio Francesco Maria Bova, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani parteciperà domani alle ore 19 ad una manifestazione, che si terrà presso i giardini di via Val Padana (altezza civico 6).

Sarà l’occasione per conoscere le numerose possibilità ed opportunità che l’Unione europea mette in campo per supportare un ente di prossimità come il Municipio, primo riferimento istituzionale della cittadinanza, su tematiche importanti, come la cultura, le infrastrutture, lo sviluppo economico. Saranno presenti, tra gli altri, il senatore di FI Maurizio Gasparri”

Lo dichiara in una nota Antonello Aurigemma, Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio