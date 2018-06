Privacy, sei nuovi incontri formativi gratuiti

NewTuscia – VITERBO – Dopo i due affollati seminari tenuti a Viterbo e a Civitavecchia, CNA organizza altri sei appuntamenti per l’approfondimento del Regolamento europeo per la tutela della privacy entrato in vigore lo scorso 25 maggio.

“Sono le stesse imprese a chiederci di affiancarle in questa delicata fase di avvio dell’applicazione di una normativa che mira a rafforzare la tutela dei dati delle persone fisiche, in presenza di una rivoluzione digitale che tocca tutti gli aspetti della nostra vita, e a creare dunque un clima di fiducia per i cittadini entro i confini dell’Unione Europea, ma che richiede impegno per l’adozione di precise misure tecniche e organizzative”, osserva Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“In base al principio di responsabilizzazione contenuto nel Regolamento, devono altresì essere introdotti in azienda – aggiunge – comportamenti volti a dimostrare come concretamente le misure attuate limitino i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei dati. E’ evidente che siamo tenuti a dare alle imprese tutte le informazioni e l’assistenza necessarie perché il processo appena partito non generi disorientamento e ulteriori appesantimenti”.

Cosa cambia, dunque, con le nuove regole? E quale percorso deve essere seguito? Gli esperti del Servizio Privacy attivato da CNA risponderanno a questi quesiti negli incontri formativi gratuiti programmati, tutti con inizio alle 17,30. Ecco il calendario: giovedì 28 giugno ad Acquapendente (Biblioteca Comunale, in via Cantorrivo 13); venerdì 29 giugno a Civita Castellana (sede CNA, in viale Fiume Treia – località Pizzo Garofalo); lunedì 2 luglio a Montalto di Castro (sede CNA, in via Gravisca 42); mercoledì 4 luglio a Montefiascone (sede CNA, in via Cannelle 80); giovedì 5 luglio a Tarquinia (aula consiliare del Comune, in piazza Giacomo Matteotti 6); martedì 10 luglio a Ladispoli (sede CNA, in via Aldo Moro 38 – zona artigiana).

Per la partecipazione agli eventi, aperta a tutti gli interessati, è consigliata la prenotazione sul sito www.cnaviterbocivitavecchia.it. Info: CNA, 0761.2291.