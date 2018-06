Narni, intitolato a memoria Angelo Vassallo centro civico Taizzano

NewTuscia – NARNI – E’ stato intitolato ad Angelo Vassallo il centro civico “Il Campetto” a Taizzano di Narni. La scelta, votata anche dal Consiglio comunale, è frutto di una votazione fra i cittadini che hanno voluto ricordare il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre del 2010 in un agguato per il quale le indagini, tuttora in corso, ipotizzano la matrice camorrista.

Le cerimonia di intitolazione è in programma sabato alle 10, alla presenza del sindaco, Francesco de Rebotti, del fratello Dario, presidente della fondazione Angelo Vassallo, e di altre autorità ed associazioni.