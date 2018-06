L’associazione culturale Ars Artis Viterbo – Scuola di Arti Visive in mostra a Viterbo fino al 01/07/2018

NewTuscia – VITERBO – Con la chiusura dell’intenso anno accademico 2017/2018, l’Associazione Culturale ARS ARTIS VITERBO sarà in mostra presso il Palazzo della Provincia ‘SALA ANSELMI’ in Via Saffi a Viterbo dal 23/06 al 01/07/2018 con l’evento “CONTEMPORANEA – MENTE” Mostra di Disegno e Pittura con tre Grandi Artisti ospiti speciali, patrocinato dalla pro vincia di Viterbo.

L’evento vedrà in mostra i lavori degli allievi dei corsi di arti visive tenuti dall’Associazione Culturale insieme ad una selezione di opere dei docenti professionisti della Scuola e, non ultima, la straordinaria partecipazione degli Artisti Giorgio Pulselli, Sara Spaccino e Marco Sciarra come ‘ospiti speciali’ della mostra. “Sarà un momento di straordinario ‘respiro artistico’ sia per gli allievi che per i docenti” descrive l’evento Valerio Villani, artista premiato con il secondo posto ‘giuria critica’ al prestigioso e storico premio nazionale BASILIO CASCELLA 2017 e finalista del Premio Nazionale ENEGANART cura to da Enegan S.p.A. ad ottobre 2017, in qualità di Presidente dell’Associazione e docente di Arti Visive, sta curando gli ultimi preparativi insieme al suo staff.

Saranno presenti alla mostra in modo contestuale a quelle degli allievi anche le opere originali dei docenti in-staff all’associazione tra i quali, oltre a Valerio Villani, Midori Yamane, docente di Tecniche e Narrazione Manga autrice del recente libro ‘Un posto dove vivere’ edito dalla Upper Comics (Italia) e collaboratrice della De Agostini e Kodansha (Tokyo); Valentina Mozzicarelli docente di disegno e pittura per bambini 06/10 anni di età. Ospiti molto graditi ed attesi della mostra saranno GIORGIO PULSELLI, formato giovanissimo negli studi di pittura dei Maestri Fortunato Del Tavano, Felice Ludovisi, e Domenico Mastroianni mentre Pulselli è studente di Architettura a Roma. Il Maestro esporrà sia dipinti che sculture in cartapesta, vere e proprie delizie di altissimo valore Artistico plasmate con estrema cura, tra forme in movimento, flash di legger ezza e visioni quasi surreali. Sarà ospite per il secondo anno consecutivo la Scultrice orvietana SARA SPACCINO (‘tufo portatile’), Artista nazionale e internazionale che ha partecipato, tra le altre cose, al ‘Festival dei Due Mondi’ a Spoleto nel 2013 e alla ‘Esposizione Triennale delle Arti Visive – Fondazione Venanzo Crocetti’ a Roma. Sara fa del tufo il materiale principale delle sue creazioni, materiale fragile eppure pesante, ambivalenza che riconosce il suo equivalente in una metafora della condizione umana. Inoltre, sarà ospite l’Artista MARCO SCIARRA ceramista contemporaneo di altissimo valore artistico apprezzato in tutto il mondo, e anche artista poliedrico in quanto gestisce il complesso archeologico del Pozzo della Cava ad Orvieto, all’interno del quale allestisce ogni anno il Presepe nel Pozzo, con personaggi semoventi a grandezza naturale. Presepe che da 29 anni a questa parte non si è mai accontentato solo della straordinaria location sotterranea del Pozzo della Cava che fa da cornice al presepe ma ha sempre cercato il modo di raccontarlo in maniera originale e densa di significati attirando milioni di visitatori da tutto il mondo. Sciarra sarà presente con le sue ceramiche contemporanee frutto di antica maestria tecnica rivisitata e contaminata dalla contemporaneità del messaggio artistico moderno, con un risultato sublime frutto di una lettura dei temi originale e molto densa da parte dell’Artista.

Protagonisti indiscussi della mostra rimangono comunque gli oltre 120 lavori degli allievi dei corsi di Arti Visive dell’Associazione Culturale ARS ARTIS VITERBO, frutto di un anno di lavoro complesso, fatto di studio del disegno a ‘mano libera’ (senza uso del ‘reticolo’ o di altri espedienti), unito a passione e sacrificio. Tante le tecniche di disegno e di pittura esposte nei lavori degli allievi che spazieranno dal ritratto in stile fiammingo, ai paesaggi passando per gli studi di anatomia artistica per concludere con il fumetto Manga.

L’apertura della mostra avverrà il giorno 23 giugno 2018 alle ore 17;00 con il consueto ‘vernissage’ di apertura e con la consegna degli attestati di frequenza di fine corso, e rimarrà aperta al pubblico CON INGRESSO LIBERO fino al 01/07/2018.