NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) – Con un terzo posto in Campionato ed i quarti di finale di Coppa, la Torrese conclude positivamente la stagione amatoriale di calcio interregionale a denominazione Afiaca. Al termine della regular season 34 punti in 19 gare disputate. Frutto di 10 vittorie (8 in casa e 2 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 52.6%), 4 pareggi (2 in casa e 2 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 21%) e 5 sconfitte (2 in casa e 3 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 26.3%). 48 le reti realizzate (32 in casa e 16 fuori casa) e 26 quelle subite (15 in casa ed 11 fuori casa) per un saldo positivo di +22. A guidare la classifica degli 11 bomber stagionali con 16 reti (11 in casa e 5 fuori casa per una incidenza percentuale del 34.3%) David Lucchi.

Seguito a ruota da Yassine Saraff con 6 (3 in casa e 3 fuori casa per una percentuale sul totale del 13.5%), Daniele Avitabile con 4 (3 in casa ed 1 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale dell’8.35%). Con 3 per una percentuale d’incidenza sul totale del 7.2 % Andrea Lazzaro Ghinassi (2 in casa ed 1 fuori casa), Alessandro Manucci (2 in casa ed 1 fuori casa), Mariano Ronca (2 in casa ed 1 fuori casa), Michele Socciarelli (2 in casa ed 1 fuori casa). Con 2 per una incidenza percentuale sul totale del 5.2 % Riccardo Fastelli (tutte fuori casa), Mariano Lupi (tutte in casa) e Riccardo Piazzai (tutte in casa). Con 1 fuori casa, infine, Gabriele Zangaglia per una incidenza percentuale sul totale del 2%. Nella 4 gare di coppa disputate 1 vittoria in casa (percentuale di incidenza sul totale del 25%), un pareggio in casa (percentuale di incidenza sul totale del 25%) e 2 sconfitte (percentuale d’incidenza sul totale del 50%). 7 le reti realizzate (1 in casa 6 fuori casa) e 12 quelle subite (2 in casa e 10 fuori casa) per un saldo negativo di -5. A guidare la miniclassifica dei tre bomber ancora David Lucchi con 5 (1 in casa e 4 fuori casa per una incidenza percentuale sul totale del 71.4%). Seguito a ruota con 1 (percentuale d’incidenza sul totale del 14.3%) da Altim Carku e Riccardo Piazzai.