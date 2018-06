Fuochi d’artificio di fine campagna elettorale: la Frontini “lancia” Bigiotti, Salvini a Viterbo per Arena

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Mettiamola così: Chiara Frontini tira fuori l’arma segreta che si chiama Francesco Bigiotti, Giovanni Arena si affida a Matteo Salvini. Berlusconi, per i tempi ristretti, a Viterbo non ci sarà. I due candidati stanno cercando di giocare tutte le loro carte senza esclusione di colpi.

Chiara Frontini ha criticato duramente l’indisponibilità di Giovanni Arena ad un confronto televisivo (l’ultimo oggi negli studi del Tg3 Lazio, ma è successo anche nei nostri studi locali di TeleOrte) e in piazza, come aveva chiesto direttamente al candidato sindaco del Centrodestra. Arena ha preferito puntare sulle tradizionali piazze e non su un confronto diretto. Il motivo? Difficile dir lo. Arena ha detto che ci sono stati molti incontri tematici in cui il confronto con la Frontini c’è stato: con le associazioni di categoria e durante molte conferenze stampa. Ma un confronto televisino no, quello proprio non l’ha voluto fare. Avrà avuto i suoi motivi.

Nel corso di questa campagna elettorale la notizia è stata, come per le Politiche, l’uscita di scena di un Centrosinistra disintegrato. Ciambella e Serra sono stati avversari: insieme hanno preso poco più dei voti delle due liste civiche a sostegno di Chiara Frontini. A Viterbo il Movimento Cinque Stelle non sfonda, mentre l’altra grande delusione è stata Filippo Rossi, già lanciato, almeno dalle dichiarazioni e dagli spot preelettorali, a volere raggiungere il ballottaggio.

Nel Centrodestra c’è un equilibrio pressoché perfetto fra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: in caso di vittoria di Arena avranno tutti e 3 sei consiglieri comunali. Arena è prevalso come candidato sindaco del Centrodestra sul giornalista Alessandro Usai, che era voluto fortemente dalla Lega. Vedremo domenica notte se la scelta sarà stata oculata.

La novità però, in queste Amministrative 2018 c’è tutta: Chiara Frontini è l’unica donna in Italia, per di più senza partiti alle spalle, a rischiare di diventare sindaco. Per quanto riguarda Giovanni Arena, è giusto riconoscerlo, la fascia tricolore sarebbe un giusto riconoscimento per la sua trentennale carriera politica e amministrativa.

La parola passa ora ai viterbesi: prescindendo dal dato anagrafico dei due avversari, la scelta dovrà chiarire quale futuro dovrà avere Viterbo e come recuperare quel gap che esiste, rispetto alla parte più progredita d’Italia, su infrastrutture, lavoro e imprenditoria.