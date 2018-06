NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sabato 23 Giugno alle ore 18.00 presso il chiostro di San Francesco verrà presentato ufficialmente il circolo aquesiano Arci “Città Policentrica”. Saranno presenti per l’occasione Marco Paciotti, Sergio Giovagnoli e Paola Serafinelli.

Per info progetti contattare Paola (339-5822229) o Federica (347-7658011) che sottolineano come “nei nostri circoli organizziamo momenti di socialità e cultura. Promuoviamo la pace e la collaborazione fra i popoli. Ci battiamo per i diritti di tutti contro le discriminazioni. Offriamo solidarietà e sostegno ai più svantaggiati. Associarsi ad Arci vuole dire condividere il sogno di una Società più serena e più giusta. SEI UNO DI NOI#61dinoi. Porte le tue idee ad una iniziativa che sarà aperta al confronto”. Al termine della presentazione seguirà apericena.