Al via la 40^ edizione della Festa di Casteltodino

NewTuscia – MONTECASTRILLI – La Festa di Casteltodino taglia il prestigioso traguardo del quarantennale e, come da buona abitudine per i tanti visitatori che partecipano alle serate, si compone di numerosi eventi di vario genere e viene preceduta da una manifestazione storica articolata in quattro giornate.

Dal 21 al 24 giugno, infatti, si tiene 1366 Palio de L’Acuto, una rievocazione dell’assedio alla città da parte di John Hackwood, detto Giovanni L’Acuto.

Atmosfere medievali, dunque, per una manifestazione che presenta un cartellone di appuntamenti a carattere storico: dalle esibizioni di gruppi di sbandieratori, musici e arcieri delle limitrofe città di Giove, Todi, Torre Orsina e San Gemini agli spettacoli di piazza con giullari e artisti di strada, fino alla serata conclusiva di domenica 24 con il Palio de L’Acuto e il corteo storico che vede la partecipazione del Giullar Cortese, ovvero Gianluca Foresi.

La tradizione si fa sentire prepotentemente anche in tavola, tanto che il centro storico e il Palazzo di Massa ospitano le Hostarie de L’Acuto con menu ispirati al tempo e alla cucina locale.

L’attenzione per l’enogatronomia legata all’Umbria è anche un elemento di continuità fra le due manifestazioni: la Festa di Casteltodino, dal 28 giugno al 7 luglio, propone ogni sera alcuni prelibati piatti locali realizzati esclusivamente con prodotti del territorio, come la Pizza alla Casteltodinese senza lievito e i piatti a base di lumache.

Un ricco programma di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti, rigorosamente ad ingresso gratuito: non mancano serate danzanti con le più affermate orchestre di liscio italiane, esibizioni di danza, eventi sportivi, raduni d’auto e moto, spettacoli in vernacolo, concorsi di pittura, cene di beneficenza e l’ormai noto Beer Saloon.

Quest’ultimo ospita ogni sera una band dal vivo e diversifica l’offerta gastronomica arricchendola con un’ampia selezione di etichette di birra europee e artigianali.