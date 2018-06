Università della Tuscia e Stampa Romana firmano un protocollo d’intesa

NewTuscia – VITERBO – Martedì prossimo, 26 giugno a Viterbo, una convenzione quadro verrà stipulata tra l’Università della Tuscia e l’Associazione Stampa Romana.

Il sindacato dei giornalisti con questo documento continua ad accrescere la rete di collaborazioni con gli atenei pubblici e privati del centro Italia.

Un modello già proposto e realizzato con La Sapienza di Roma e con la Link University che adesso si concretizza anche con Unitus.

La convenzione quadro permetterà al sindacato territoriale dei giornalisti e ai giornalisti iscritti al sindacato di proporre e realizzare idee, convenzioni, progetti a tutto campo. Raggio d’azione è infatti tutta la formazione universitaria e i progetti possono essere realizzati con tutte le facoltà.

L’ateneo viterbese si caratterizza da sempre per una costante attenzione all’innovazione, a un sapere che produca occupazione, a un legame costante e coerente con le vocazioni del territorio. L’accordo quadro rientra a pieno titolo nella vocazione dell’Università.

L’accordo sarà firmato e presentato alla stampa martedì 26 alle 10,30 nell’ufficio privato del Rettore in via Santa Maria in Gradi. Saranno presenti il segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, e il Rettore dell’Università della Tuscia, Alessandro Ruggeri.