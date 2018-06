Tennis Club Acquapendente, in vista la possibilità di accedere alla Categoria D3

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Andando molto oltre le più rosee prospettive della vigilia, la formazione B del Tennis Club Acquapendente impegnata nella fase provinciale di Coppa Italia riservata a formazione di Categoria D4 trionfa nel proprio minigironcino di pertinenza meritandosi di poter prendere parte nel mese di Settembre allo spareggio in gara unica per accedere alla Categoria D3.

Fabrizio Ricci (classifica 4.3), Luca Bartolomei (classifica 4.6), Mattia Papini (classifica 4NC) e Claudio Procenesi (classifica 4NC) hanno infatti ottenuto tre vittorie in altrettante gare . Tutte in “fotocopia 2-1”. Nell’esordio, hanno violato i terreni di gioco in terra rossa di Fabrica di Roma dove il locale Circolo AL.PI Sporting Club b schierava Mario Massaccesi (classifica 4.3), Giuliano Baldassi (classifica 4.4), Fabrizio Forestiero (classifica 4.5), Ilario Scialanca (classifica 4.5), Maurizio Petti (classifica 4.6) e Alessandro Micci (classifica 4NC). Esordio casalingo vincente contro il Tennis Club Viterbo F che schierava per l’occasione Alessandro Turchetti (classifica 4NC), Gaetano Pugliese (classifica 4NC), Carlo Giovanni De Spirito (classifica 4NC), Gabriele Mattioli (classifica 4NC), Massimo Cerasa (classifica 4NC) e Mauro Purgatori (classifica 4NC). In ultima giornata, successo ancora casalingo contro il Tennis Club Nepi C. Che schierava Claudio Chi rieletti (classifica 4NC), Ivan Galligani (classifica 4NC) e Edoardo Masciangioli (classifica 4NC).

GIORDANO SUGARONI