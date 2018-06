Rida Ambiente risponde alla candidata Cavallin

NewTuscia – ROMA – “Non intendiamo farci strumentalizzare per garantire a un candidato sindaco piuttosto che a un altro qualche manciata di voti in più. L’attività di Rida Ambiente sul territorio è sotto gli occhi di tutti e non rappresenta alcun colpo basso. La candidata al consiglio comunale Ilaria Cavallin avrebbe potuto prendere esempio dalle centinaia di cittadini che nel 2018 hanno fatto visita all’impianto rendendosi conto di come non esistessero cattivi odori né degrado o semplicemente avrebbe potuto farsi un giro nel quartiere che ospita il Tbm prendendo coscienza delle opere messe in campo dall’azienda per migliorare la vita di residenti che da anni, non solo con la giunta Terra, sono abbandonati a loro stessi”.

Questa la risposta di Fabio Altissimi, amministratore della Rida Ambiente, alla candidata al consiglio comunale con la lista Domenico Vulcano Sindaco Ilaria Cavallin. La candidata ha definito “un colpo basso per il territorio” la possibilità per Rida Ambiente di trattare più rifiuti provenienti da Roma dopo la decisione della Regione Lazio che, ottemperando a una pronuncia del Tar, ha indicato alla società due discariche dove poter conferire i propri scarti di lavorazione.

“Basterebbe informarsi sul funzionamento del ciclo dei rifiuti per capire che un territorio come quello di Aprilia avrebbe comunque bisogno di un Tbm e di come la provincia dovrà dotarsi al più presto di una discarica. Tutto il resto sono chiacchiere infondate da campagna elettorale – ha rincarato la dose Altissimi – Per quanto riguarda i rifiuti di Roma, certo, il nostro stabilimento è disponibile a trattarne una quantità superiore rispetto a quanto fatto sino a ora ma questo continuando a rispettare territorio e ambiente come fatto ormai da anni e come dimostrato dalle tante manifestazioni che si svolgono all’interno dell’azienda e che permettono anche di pranzare all’interno dello stabilimento di stoccaggio. Rida Ambiente rispetta cittadini e ambiente. Non possiamo dire lo stesso della politica, e anche di quella fazione che la Cavallin rappresenta, che da decenni governa Aprilia non riuscendo, per fare solo un esempio, a risolvere lo scempio delle discariche abusive che ancora stanno inquinando falde acquifere e terreni nella zona di La Cogna. I politici hanno forse paura a scontrarsi con la realtà e non vengono mai a visitare l’impianto nemmeno durante le manifestazioni organizzata che solo nel 2018 hanno richiamato più di 500 persone all’interno di Rida Ambiente. Eppure nonostante questo continuano ad attaccare, non trattando i reali problemi dell’elettorale che, lo dimostrano i dati sull’astensionismo, di tutto questo pare però essersi accorto ”.