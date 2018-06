Perugia, via libera alla sottoscrizione del patto per la sicurezza urbana per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

NewTuscia – PERUGIA – Con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità nel territorio attraverso, in particolare, l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree di Ponte San Giovanni, Madonna Alta e agli svincoli e intersezioni delle strade statali, regionali, provinciali e comunali, l’Esecutivo di Palazzo dei Priori ha approvato oggi il mandato al Sindaco Romizi alla sottoscrizione del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Perugia.

Le aree individuate, infatti, risultano quelle maggiormente sprovviste di sistemi di videosorveglianza, la cui presenza risulterebbe, invece, particolarmente utile alle forze di polizia in caso di indagini e repressione di illeciti.

La sottoscrizione del Patto, peraltro, risulta necessaria affinchè il comune possa ottenere l’autorizzazione alla spesa per la suddetta installazione, con fondi nazionali (che ammontano complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019) come previsto dalla legge 48/2017.

Queste le aree individuate:

Svincoli e intersezioni tra strade : Svincolo E45-Tiberina Nord Loc. Resina, Svincolo E45- Strada dei Bracceschi (Ponte Pattoli/Casa del Diavolo), Svincolo E45- Tiberina Nord. Loc. Bosco, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Ponte Felcino, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Ponte Valleceppi, Svincolo E45- Tiberina Nord Loc. Lidarno; Svincolo S.S. 318 svincolo strada Sant’Egidio Ripa e strada per Petrignano, Svincolo S.S. 318 e strada Fabrianese, Svincolo E45 Via della Valtiera e strada Ospedalone San Francesco Loc. Collestrada, Svincolo E45 – Ponte San Giovanni, Svincolo E45- Balanzano, Svincolo E45- Strada Tiberina Sud, Svincolo E45- Montebello, Svincolo E45- San Martino inn Campo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Piscille, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Prepo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. San Faustino, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Madonna Alta, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Centova, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Ferro di cavallo, Svincolo raccordo autostradale 6 Bettolle Perugia S.S. 75 bis Loc. Olmo.

Quartiere di Madonna Alta e sue intersezioni con le principali strade di collegamento: Via Diaz, Via Magno Magnini, Via della Madonna Alta, Via Martiri dei Lager, Via Guerra, Via Gallenga, Via Cortonese, Via Sicilia, Via Settevalli, Via Mario Angeloni, Via Aldo Capitini.

Centro abitato di Ponte San Giovanni: Via Alessandro Manzoni, Via della Scuola, Via Pietro Cestellini, Via Adriatica, Via Nino Bixio, via Luigi Catanelli, Via Giuseppe Lunghi, Via Ruggero Grieco, Via Bochi.

I progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza dovranno comunque essere sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. E’, inoltre, prevista la creazione di una Cabina di regia presso la Prefettura, composta dai rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia locale con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto.

GIUNTA COMUNALE/IL COMUNE DI PERUGIA DA’ CONTINUITA’AL SISTEMA DI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE PER IL 2018 E 2019

Approvata oggi pomeriggio dalla Giunta di Palazzo dei Priori la delibera che, di fatto, garantisce continuità al sistema integrato di servizi per il contrasto alla violenza di genere per gli anni 2018 e 2019. In attuazione a quanto previsto dal progetto “Non solo rifugio” e dalle indicazioni di programmazione della regione dell’Umbria, saranno, infatti, erogate le somme di finanziamento regionale e nazionale, nonché la quota di cofinanziamento comunale annua di 20mila euro, per il progetto stesso, le cui attività di assistenza alle donne vittima di violenza e ai loro figli e di rafforzamento dei servizi territoriali sono previste fino al marzo 2019, salvo ulteriori proroghe.

Saranno altresì attuati i progetti sperimentali “Servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori in casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate” (case rifugio e appartamenti di semiautonomia), per cui è già stato assegnato un finanziamento di 24.500 euro, e “Sostegno all’autonomia abitativa” delle donne vittime di violenza, utilizzando lo specifico finanziamento assegnato di 41.197 euro.

Rione San Pietro, ogni cena in taverna un successo. Venerdì tutti i rioni a raccolta nella conviviale di Fontignano

Una cena per ringraziare i rionali e non solo. Quella organizzata da San Pietro ieri sera, al circolo del Tempo Bono, trasformato in taverna in occasione della terza edizione di Perugia 1416 che si è appena conclusa, è stata più che altro una rimpatriata tra volontari, vecchie e nuove conoscenze che hanno lavorato (e continuano a lavorare) fianco a fianco per mettere in piedi la loro partecipazione alla storica rievocazione perugina e tutte le iniziative a corollario, prima e dopo il grande evento. Una serata all’insegna della coesione sociale, del dialogo, della condivisione di valori, ma soprattutto della socialità, allietata da buon cibo (preparato dalle abili cuoche arruolate dal Rione), buon vino (offerto dalla Fondazione Agraria), musica e l’immancabile intrattenimento del Console Francesco Berardi, motore trainante e instancabile organizzatore a tutto tondo, supportato dalla validissima squadra rionale, pronta a dare supporto a vario titolo per riqualificare il proprio Rione.

Alla serata, con tanto di tombola con premi offerti dalle attività dei sanpietrini, hanno preso parte i cittadini dentro e fuori le mura, arrivati anche da Marsciano, uno dei borghi con cui San Pietro ha stretto ottimi rapporti. Durante la cena è passato a dare il suo saluto anche il Piedibus, il gruppo di cammino attivato nei territori della Usl Umbria 1, che era partito da Monteluce. Presente la presidente dell’associazione Perugia 1416, Teresa Severini, che visto l’entusiasmo e lo spirito di collaborazione che anima il rione, si è complimentata con tutti i volontari per la fattiva partecipazione, ma soprattutto i risultati del loro impegno per la città e di aver saputo cogliere l’opportunità di un progetto per tessere rapporti umani importanti.

Prossima cena conviviale in vista, quella in programma a Fontignano, per venerdì 22 giugno, presso la sede della locale pro loco, che vede a raccolta tutti i volontari e simpatizzanti dei cinque Rioni della città.