Narni. Rivincita, Santa Maria benedice i suoi cavalieri

NewTuscia – NARNI – Rush finale per la Rivincita che terminerà sabato 23 giugno con la giostra equestre al San Girolamo. Stasera inizieranno le benedizioni dei cavalieri con il terziere Fraporta e domani sera (21 giugno) toccherà ai tre fantini di Santa Maria, Diego Cipiccia, Marco Diafaldi e Tommaso Suadoni, che si recheranno nella chiesa di Santa Maria Impensole per ricevere la benedizione del parroco Don Sergio Rossini e per ascoltare il tradizionale discorso del capo priore e della priora che si ripete ogni volta per l’occasione. Si procederà poi con l’investitura e a seguire, come di consueto, il corteo formato dal capo priore Danilo Regis, dalla priora Pamela Raspi, dai porta lance, i nobili delle famiglie dei Cardoli, Cesi e Capitone e dal gruppo delle dame degli anelli accompagneranno i cavalieri in Cattedrale per la consegna delle tradizionali rose a San Giovenale.

Le dame del gruppo degli anelli porteranno in chiesa come di consueto il corpetto, gli speroni ed i caschi con i quali verrà effettuata l’investitura dei cavalieri. La prima dama arancioviola sarà Michela Milli, storica figura di Santa Maria che lo scorso anno ha indossato l’abito della dama degli anelli in occasione del corteo storico dell’edizione di maggio della Corsa all’Anello.

Ente Corsa all’Anello