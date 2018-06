Musica. A.Gi.Mus.: “I luoghi del Sacro”. A Roma il terzo concerto “Lorenese”

NewTuscia – ROMA – Sabato 23 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa San Nicola dei Lorenesi a Roma, dietro la storica Piazza Navona, la Cappella Musicale Costantina in collaborazione con A.Gi.Mus. Roma “I luoghi del Sacro”, presenta il terzo concerto “Lorenese” che vedrà protagonista Silvia Pepe, promettente mezzosoprano alle prese con un programma di musica barocca.

Lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi RV 621 verrà incorniciato tra le note di Haendel e Caccini in un recital particolare che vedrà la partecipazione dell’oboista Andrea Whitcomb e i solisti della Cappella Musicale Costantina diretti da Paolo De Matthaeis.

Il Concerto, in forma di recital, fa parte della programmazione consueta ideata presso la Chiesa di San Nicola dei Lorenesi (Largo Febo) e voluta da A.Gi.Mus. per la valorizzazione dei giovani talenti in contesti prestigiosi. “I concerti Lorenesi” sono una esclusiva della Cappella Musicale Costantina che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della musica, avvicinando il pubblico di ogni estrazione alla scoperta dei grandi classici.

Il programma della serata prevede oltre la musica una guida dettagliata all’ascolto e alla scoperta della musica di Antonio Vivaldi.

Programma

Tomaso Albinoni

Concerto per oboe in re monire op. 9 n. 2

Alessandro Marcello

Concerto per oboe in re minore d935

Antonio Vivaldi

Stabat Mater rv 621

De Torrente da DIxit

G.F. Haendel

Lascia ch’io Pianga da Rinaldo

Ombra mai fu da Serse

Caccini/Vavilov

Ave Maria

Lo spettacolo è gratuito

Chiesa di San Nicola dei Lorenesi

Sabato 23 giugno 2018

ore 20,30

Largo Febo, 9

00186 Roma RM