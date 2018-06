Massimiliano Amicarella pronto per la 57° edizione della coppa Paolino Teodori

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dopo i successi avuti nella terza tappa del Trofeo Supercup andata in scena lo scorso fine settimana all’autodromo di Magione, è già tempo di rimettersi in moto per il team X Car Motorsport: la squadra civitonica parteciperà infatti alla 57° edizione della Coppa Paolino Teodori, quarta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna e gara valida per il Campionato Europeo Montagna, che andrà in scena dal 22 al 24 Giugno ad Ascoli Piceno ( AP).

A prendere il via alla bellissima gara ascolana, sarà il pilota aquilano Massimiliano Amicarella, impegnato con la sua Renault Clio RS nella classe Racing Start 2.0 : saranno ben 9 gli avversari del pilota, in una classe dove la battaglia e lo spettacolo sono assicurati, visto l’alto livello di competitività dimostrato sin ora nelle precedenti tappe del campionato.

Il programma di gara prevede per venerdì 22 le verifiche sportive e tecniche, mentre per sabato 22 sono previste le due sessioni di prove libere.

Domenica 24 Giugno invece sono in programma le due manches di gara.

Massimiliano Amicarella: “Quest’anno si torna ad Ascoli con l’obiettivo di divertirsi e di migliorare i tempi dell’anno scorso! Se poi esce fuori anche un bel risultato, significa che ci saremo divertiti ancora di più!.”