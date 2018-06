Marco Spano sarà il nuovo allenatore della Virtus Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Spetterà a Lui ed alla sua navigata esperienza riportare agli antichi fasti una Società aquesiana che, dopo la retrocessione calcistica dalla Prima alla Seconda Categoria, è alla ricerca di immediata rivincita.

“Con l’arrivo di Mister Spano”, sottolinea una breve nota informativa della Società, “inizia ufficialmente la stagione agonistica 2018-2019. Oltre all’allenatore, annunciamo l’ingresso in Societa di tre nuovi Dirigenti: Gianluca Fani, Marco Ferrigno e il ritorno, questa volta in borghese, di Fabrizio Camilli ex capitano di quella Virtus che si laureò campione regionale”.