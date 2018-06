Delegazione russa all’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Il 20 e 21 giugno L’Università della Tuscia ospita una delegazione russa di 20 docenti e 4 amministrativi provenienti da The Nizhni Novgorod Branch of National Research University Higher School of Economics (HSE).

HSE è un partner del’UNITUS nell’ambito del Programma Erasmus+ KA107 International Credit Mobility. Domani 20 giugno c’è una giornata di presentazioni che si terrà presso l’Aula Magna S. Maria in Gradi, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Il giorno seguente 21 giugno avranno luogo due workshop tematici:

1) Analysis of Modern Tools in Economic and Managerial Studies

Aula 13 DISUCOM

2) Advances in Mathematics, Engineering and Computer Sciences

Workshop

Aula 4 DISUCOM.

Erasmus KA107 International Credit Mobility è la mobilità del Programma Erasmus nei Paesi extra UE, in pratica tutto il mondo, non limitato più alle sole università europee. L’UNITUS ha vinto due progetti, nel 2016 e 2017, con università partner della Georgia, Armenia, Albania, Nepal e Russia.

In pratica la mobilità riguarda gli studenti, i docenti e lo staff amministrativo di Unitus e delle università partner di questi 5 paesi.

La delegazione russa proviene dalla Higher School of Economics (HSE) di Nizhny Novgorod e si tratterrà per una settimana.