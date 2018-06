Civita Cinema, Claudio Di Mauro racconta l’arte del montaggio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Tommaso Matano, Angela Maiello, Simona Pampallona e Claudio Di Mauro per la terza giornata di Civita Cinema 2018. Il festival che non intende essere una mostra del cinema ma punta a racco ntare come il cinema è veramente porta in scena il racconto di importanti professionalità del settore.

Tommaso Matano e Angela Maiello raccontano in piazza San Donato, ore 17, l’esperienza di una collana editoriale interamente dedicata alle serie in tv: ‘Repetita’, di Edizioni Estemporanee. Alle 18, sempre a piazza San Donato incontro con Simona Pampallona, fotografa sul set bagnorese del film ‘Lazzaro Felice’. Racconterà i dettagli del suo mestiere, mostrando alcuni degli scatti realizzati nella Valle dei Calanchi.

Alle 19, ancora in piazza a Civita l’esibizione della Movie Dream Band con uno strepitoso omaggio alla musica di Nicola Piovani. Alle 21.30 il tutto si sposta a piazzale Biondini, nel centro di Bagnoregio. Prima l’incontro con Claudio Di Mauro che racconta l’arte del montaggio e subito dopo la proiezione del film A casa tutti bene. Claudio Di Mauro ha montato oltre cento film, lavorando con Marco Risi, Gabriele Muccino, Ficarra e Picone, Carlo Verdone, Alessandro Genovesi, Giovanni Veronesi.

‘A casa tutti bene’ è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata, costringendo tutti a rimanere sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

Alle 24 scatta l’ora del Dopo Festival al Magna Civita, con musica live e cocktail speciali. Tutte le informazioni su www.civitacinema.it. Segui la pagina Facebook Civita Cinema