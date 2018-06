NewTuscia – VITERBO – Al via la dodicesima edizione di Caffeina. Anche quest’anno ce ne sarà per tutti i gusti: ospiti del calibro di Dacia Maraini e Valerio Massimo Manfredi per il mondo dei libri e per il panorama della televisione Gino Vignali di Gino e Michele e Gioele Dix, ma anche Giancarlo De Cataldo, Luca Beatrice, Marco Damilano e Giulio Leoni che sono molti ed ottimi, ma non tutti.

A Viterbo saranno attivi lo spazio del teatro e la galleria. Al Palazzo dei papi si potranno ammirare la mostra mostra I tesori di Tutankhamon con la ricostruzione della famosa tomba, che segue quella de Le icone copte, entrambe aperte fino al 28 ottobre. Ma anche la balera a piazza del Gesù, piazza della Morte, cove si svolgerà il JazzUp, e poi tante occasioni di degustazioni di prodotti locali sotto il comune.

Intanto si comincia con il cantautore Alessandro Mannarino il 22 giugno. Il luogo è piazza San Lorenzo, il tema “Il Mondo di Mannarino – Parole, musica e fascinazioni letterarie del cantautore”, in cui l’artista si farà conoscere meglio dal pubblico sia al livello professionale che personale.