Senatore Battistoni sui problemi dell’agricoltura

NewTuscia – ROMA – “Intervenendo sul DEF oggi – ha dichiarato il Senatore Battistoni – ho portato all’attenzione dell’Aula alcuni problemi legati al mondo dell’agricoltura. Come promesso, inoltre, ho posto l’accento sui recenti danni subiti dagli agricoltori del litorale laziale, a seguito di una violenta grandine che ha distrutto la quasi totalità delle coltivazioni.

Si deve intervenire qui in Parlamento – ha aggiunto Battistoni- per stare più vicini al comparto agricolo, ma ho ribadito anche la necessità di un intervento autorevole in sede comunitaria.

Farò in modo – ha concluso il Senatore- che non restino solo parole, ma che si tramutino, nel più breve tempo possibile, in fatti concreti”.