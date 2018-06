NewTuscia – VITERBO – Nuovo appuntamento per imprenditori e professionisti con il TèDigitale, l’incontro organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo in programma giovedì 21 giugno 2018, questa volta dedicato a “Digitalizzazione: l’importanza del Cloud nella gestione dell’impresa“. Il workshop si terrà a partire dalle ore 15,00 nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

Durante l’incontro si parlerà di come un utilizzo corretto di internet nei processi di lavoro consente di rendere più efficiente, competitiva e sicura la gestione dell’impresa.

Al workshop intervengono Alessandro Milani, Digital Mentor e amministratore delegato di KDS srl e Anna Maria Filosofo, Digital Mentor e resp. amministrativa di KDS srl.

KSD srl è un’azienda nata nel 2013, che offre soluzioni informatiche a 360 gradi, la sua forza è dinamismo, praticità, assistenza personalizzata, problem solving.

Tra i molti servizi proposti si evidenziano: Software Gestionale Dreamware; Software dedicati e studiati per cliente, dalla piccola attività alla grande impresa; Siti web, e-commerce; Gestione web marketing; Gestione social network; Assistenza informatica sia per privati che per aziende; Consulenza aziendale.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando un mail a: pid@vt.camcom.it. Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234482 – 0761.234469 – 0761-234473